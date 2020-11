Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Bäckereifiliale - Zeugen gesucht

EisenachEisenach (ots)

In der vergangenen Nacht verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einer Bäckereifiliale in einem Einkaufsmarkt in der Gothaer Straße. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten eine geringe Menge Bargeld. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03691-261124 und der Bezugsnummer 0265342/2020 zu melden. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621-781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell