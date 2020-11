Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Autoradio und Zubehör aus Pkw gestohlen - Zeugen gesucht

GothaGotha (ots)

Zwischen Sonntagabend, gegen 19.00 Uhr, und gestern Mittag, gegen 12.15 Uhr, wurden in der Remstädter Straße ein Radio, ein Verstärker sowie weiteres Zubehör aus einem abgemeldeten, roten Audi A4 gestohlen. Der oder die Täter gelangten auf bislang unbekannte Weise ins Fahrzeuginnere und nahmen die Beute im Wert von über 1.000 Euro an sich. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0264755/2020) zu melden. (fr)

