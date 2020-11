Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Frontalzusammenstoß - 59-Jähriger schwer verletzt

Langewiesen (Ilmenau)Langewiesen (Ilmenau) (ots)

Heute Morgen wurde ein 59 Jahre alter Jaguar-Fahrer bei einem Verkehrsunfall auf der B88 in der Nähe des Ilmenauer Stadtteils Langewiesen schwer verletzt. Der 59-Jährige war gegen 06.30 Uhr aus Richtung Gehren kommend in Richtung Ilmenau unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kollidierte er frontal mit dem Peugeot eines 40-Jährigen. Der 59-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu und wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Auch der 40-Jährige wurde zunächst in ein Krankenhaus gebracht, dann aber als unverletzt geltend wieder entlassen. An den Pkw entstand Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro, sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. (fr)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621-781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell