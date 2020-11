Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zigarettenautomat gestohlen - Zeugen gesucht

IlmenauIlmenau (ots)

In der vergangenen Nacht gegen 02.30 Uhr entwendeten Unbekannte einen Zigarettenautomaten von der Wand eines Hauses in der Oehrenstöcker Straße. Die Täter entfernten den Automaten gewaltsam von der Wand, an der dadurch entsprechender Sachschaden entstand und flüchteten anschließend. Zum Wert der Beute können noch keine Angaben gemacht werden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer 0264299/2020) entgegen. (fr)

