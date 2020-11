Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Werkzeuge und Fahrräder gestohlen - Zeugen gesucht

GothaGotha (ots)

Unbekannte haben zwischen Montag, den 02.11.2020, gegen 16.00 Uhr, bis gestern Abend, gegen 18.00 Uhr, aus einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Oststraße sowie aus dem zugehörigen Garten Werkzeug und Fahrräder gestohlen. Die Unbekannten verschafften sich zunächst Zugang zum Gebäude und drangen gewaltsam in drei Kellerabteile ein, aus denen sie diverse Werkzeuge entwendeten. Darüber hinaus nahmen die Unbekannten drei Fahrräder aus dem zum Haus gehörigen Garten an sich. Anschließend flüchteten die Täter. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0264469/2020) zu melden. (fr)

