Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrrad gestohlen - Zeugen gesucht

Eisenach (ots)

Zwischen letztem Freitag, gegen 22.00 Uhr, bis 07.30 Uhr des Folgetages wurde ein Fahrrad von einem Grundstück in der Straße Am Hängetal entwendet. Bei dem Diebesgut handelt es sich um ein hellblaues Mountainbike der Marke Mafiabikes, Typ Black Jack D im Wert von mehreren hundert Euro. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben beziehungsweise Hinweise zum Verbleib des Fahrrads geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 (Bezugsnummer 0263237/2020) zu melden. (fr)

