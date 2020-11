Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Erheblich Alkoholisierter leistete Widerstand

ArnstadtArnstadt (ots)

Im Rahmen eines Polizeieinsatzes wegen einer Auseinandersetzung zwischen einem 58 Jahre alten Mann und einer 55-Jahre alten Frau kam es am Samstagvormittag zu einem Widerstand gegen Polizeibeamte. Der 58-Jährige war zuvor mit der Frau in einer Wohnung in der Sondershäuser Straße in Streit geraten, weshalb die 55-Jährige die Polizei hinzu rief. Beim Eintreffen der Beamten verhielt sich der stark alkoholisierte 58-Jährige zunehmend aggressiv und versuchte im Verlauf der polizeilichen Maßnahmen, gewaltsam auf einen Polizisten einzuwirken. Dies misslang, der 58-Jährige wurde folglich fixiert und in Gewahrsam genommen. Verletzt wurde niemand. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (fr)

