Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Feuer in Dachstuhl

Großfahner (Landkreis Gotha)Großfahner (Landkreis Gotha) (ots)

Am Samstag entwickelte sich gegen 16.00 Uhr in einem Dachstuhl eines Einfamilienhauses in der Dachwiger Straße Feuer. Aus bisher ungeklärter Ursache brannten Dämmwolle und Platten, die durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr gelöscht werden konnten. Es entstand geringer Sachschaden, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen wurden nicht verletzt. (ah)

