Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Rauchentwicklung in Einfamilienhaus

Stockhausen (Eisenach)Stockhausen (Eisenach) (ots)

Am Samstag kam es gegen 12.45 Uhr im Keller eines Einfamilienhauses in der Nessetalstraße zu einer Rauchentwicklung. Vermutlich geriet ein Akkuladegrät aufgrund eines technischen Defekts in Brand, was zu einer massiven Verqualmung führte. Die Feuerwehr kam zum Einsatz. Eine 17-jährige Bewohnerin kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden von etwa 8.000 Euro. (ah)

