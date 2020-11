Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unter Alkohol Verkehrsunfall verursacht - Beifahrerin mit dem Hubschrauber in eine Klinik

Niederwillingen (Ilm-Kreis)Niederwillingen (Ilm-Kreis) (ots)

Eine 30-Jährige musste gestern gegen 14.30 Uhr nach einem Verkehrsunfall auf der K2 zwischen Niederwillingen und Stadtilm mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Sie saß als Beifahrerin in einem Opel, dessen Fahrerin trotz Gegenverkehr ein Moped überholen wollte. Sie verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach rechts von der Straße ab. Die 21-jährige Fahrerin hatte keine Fahrerlaubnis, weiterhin wurde bei rund 1,1 Promille Alkohol in der Atemluft gemessen. Unmittelbar nach dem Unfall verlor die 30-jährige Beifahrerin das Bewusstsein, sodass sie in eine Klinik geflogen werden musste. Die Fahrerin blieb unverletzt. Bei ihr wurde eine Blutentnahme angeordnet und gegen sie ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (ah)

