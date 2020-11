Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruchsversuch in Wurstimbiss

EisenachEisenach (ots)

Im Laufe der Nacht vom zurückliegenden Freitag zum Samstag versuchten Unbekannte in den Curry-Imbiss in der Eisenacher Georgenstraße einzubrechen. Hierzu wurde mehrfach versucht, sich über das Fenster des Verkaufsstandes zu diesem Zutritt zu verschaffen, was jedoch nicht gelang. Durch die Einbruchsversuche entstand ein Gesamtschaden in vierstelliger Höhe. Zeugen, welche in der Tatnacht relevante Feststellungen hinsichtlich der Einbrecher gemacht haben, werden gebeten, sich bei der PI Eisenach zu melden und ihre Erkenntnisse unter der Vorgangsnummer ST/0262092/2020 mitzuteilen. (mh)

