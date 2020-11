Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Erneut Einbrüche in Kleingartenanlage - Zeugen gesucht

Ohrdruf - Landkreis GothaOhrdruf - Landkreis Gotha (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es wiederholt zu Einbrüchen in Gartenlauben einer Kleingartenanlage. Diesmal stiegen unbekannte Täter in drei Gartenlauben eines in der Ohrdrufer Bahnhofstraße ansässigen Vereins ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu Lauben oder Geräteschuppen und entwendeten hieraus diverse Gartengeräte, Werkzeuge und Unterhaltungselektronik im Gesamtwert von etwa 1.200 Euro. Der Inspektionsdienst Gotha hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen (Telefonnummer 03621/781124, Bezugsnummer 0262111/2020), welche sachdienliche Angaben zu verdächtigen Personen- oder Fahrzeugbewegungen während der Tatzeit machen können. (cb)

