Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verdächtiger Radwechsel

EisenachEisenach (ots)

Aufmerksam war eine Polizeistreife, welche am Samstagabend gegen 20:30 Uhr einen 59Jährigen mit Wahlheimat Eisenach beim Radwechsel an seinem Pkw hier in der Oststadt bemerkte. Da sich augenscheinlich im Vorfeld ein Unfall ereignet hatte, wurde eine eingehendere Kontrolle durchgeführt, welche ergab, dass der Mann mit 2,05 Promille erheblich alkoholisiert war. Weiterhin stellte sich heraus, dass der Mann zuvor gegen die Bordsteinkante gefahren war und sich hier den zu wechselnden Reifen demoliert hatte. Hierbei blieb der Bordstein unbeschädigt. Der Instandsetzungsversuch wurde an dieser Stelle zugunsten der Durchführung einer Blutentnahme im Eisenacher Klinikum abgebrochen. Der Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel des Mannes wurden eingezogen und das resultierende Strafverfahren eingeleitet. (mh)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Eisenach

Telefon: 03691/261124

E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell