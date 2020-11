Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Bei Polizeikontrollen mehrere Verkehrssünder festgestellt

IlmkreisIlmkreis (ots)

Bei Verkehrskontrollen im Ilmkreis wurden durch die Polizei gleich mehrere Personen festgestellt, welche unerlaubt unter Alkoholeinfluss oder ohne Fahrerlaubnis ein Fahrzeug führten.

So wurde in Stadtilm ein 43-jähriger Opel Fahrer mit über 1 Promille und ein 45-jähriger Fahrradfahrer mit über 2 Promille intus festgestellt. In Arnstadt fuhr ein 43-jähriger Audi-Fahrer mit über 0,5 Promille, in Elgersburg ein 24-jähriger Seat-Fahrer mit 0,6 Promille und in Ilmenau ein 47-jähriger BMW-Fahrer mit über 0,6 Promille umher.

Ohne Fahrerlaubnis wurden in Ilmenau ein 32-jähriger VW-Fahrer und in Arnstadt ein 29-jähriger VW-Fahrer festgestellt.

Allen Fahrern droht nun ein saftiges Bußgeld beziehungsweise eine Strafanzeige.(ef)

