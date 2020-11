Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall mit einer leicht verletzten Person

ArnstadtArnstadt (ots)

Ein 85-jähriger BMW-Fahrer fuhr am Freitagnachmittag in der Berthold-Brecht-Straße und übersah hierbei eine 53-jährige Hyundai-Fahrerin, welche auf der Ohrdrufer Straße herannahte. Er nahm ihr die Vorfahrt an der Kreuzung und es kam zum Zusammenstoß der beiden Pkw, die Fahrerin des Hyundai wurde hierbei leicht verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. An beiden Pkw entstand erheblicher Sachschaden. (ef)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau

Telefon: 03677/601124

E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell