LPI-GTH: leerstehendes Haus geplündert

ArnstadtArnstadt (ots)

Im Laufe der Donnerstagnacht wurde durch bislang Unbekannte aus einem leerstehendem Mehrfamilienhaus in der Herzog-Hedan-Straße diverse Heizungsrohre aus Kupfer ausgebaut und entwendet. Anwohner, welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter der Fallnummer 1311-026846 bei der Polizei in Ilmenau unter 03677-601124 zu melden. (ef)

