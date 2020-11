Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Haus aufgebrochen - Täter auf der Flucht

Leina / Landkreis GothaLeina / Landkreis Gotha (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, genauer gegen 00:15 Uhr, drangen unbekannte Täter durch Aufhebeln einer Terrassentür in ein Einfamilienhaus in Leina ein. Aus dem Haus entwendeten die Täter Bargeld und persönliche Dokumente im Wert von ca. 1000 EUR. Sie hinterließen zudem einen geschätzten Sachschaden von rund 3000 EUR. In diesem Zusammenhang sucht die inzwischen eingeschaltete Kriminalpolizei Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Tat beitragen können. Az 0262321/2020 (ri)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Inspektionsdienst Gotha

Telefon: 03621/781124

E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell