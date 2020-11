Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: "Unter Strom"

GothaGotha (ots)

war am Samstagabend gegen 22.20 Uhr ein 30-jähriger Gothaer, welchen Beamte des Inspektionsdienstes von Gotha in unmittelbarer Nähe zu seiner Wohnanschrift einer Verkehrskontrolle unterzogen haben. Der junge Mann, welcher einen Drogenvortest mit einem positiven Ergebnis auf verbotene Substanzen absolvierte, musste seinen Pkw Nissan an Ort und Stelle stehen lassen und die Beamten zur Blutentnahme begleiten.(ri)

