Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall endet in Strafverfahren

GothaGotha (ots)

Am Samstagabend gegen 17.10 Uhr fuhr im sogenannten Hersdorfkreisel von Gotha ein Pkw auf einen anderen Pkw auf, da der erste Pkw der dort querenden Straßenbahn den Vorrang gewähren musste. Zunächst schien alles nicht dramatisch zu sein. Jedoch stellte sich im Zuge der Unfallaufnahme heraus, dass der Unfallverursacher, ein 23-jähriger Italiener mit einem in Frankreich zugelassenen VW, keinen gültigen Führerschein besaß. Dieser hatte bereits vier Monate zuvor seine Gültigkeit verloren. Gegen den 23-jährigen Italiener wurde ein Strafverfahren eingeleitet. An den beiden Pkw entstand ein Gesamtschaden von 1150 EUR. Die Unfallbeteiligten wurden hier nicht verletzt.(ri)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell