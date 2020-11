Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Serieneinbruch in Kleingartenanlage

GothaGotha (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag drangen unbekannte Täter in insgesamt 10 Gartenlauben einer Kleingartenanlage in der Eisenacher Straße ein. Diese hebelten die Zugangstüren bzw. Fenster zu den Lauben auf oder zerstörten diese. Hieraus entwendeten die Täter mehrere elektronische Geräte, wie Fernseher, CD-Spieler und Rasierapparat, sowie diverse Spirituosen. Der Gesamtwert des Diebesguts beläuft sich auf etwa 985 Euro. Anschließend machten sich die Täter mit der Beute in unbekannte Richtung davon. Der Inspektionsdienst Gotha hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen (Telefonnummer 03621/781124, Bezugsnummer 0262111/2020), welche sachdienliche Angaben zu verdächtigen Personen- oder Fahrzeugbewegungen während der Tatzeit machen können. (cb)

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

