Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Frei laufender Hund von Pkw erfasst

Trügleben (Landkreis Gotha)Trügleben (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern Abend wurde ein Hund auf der L3007 von einem Pkw erfasst und verletzt. Ein 38 Jahre alter Citroen-Fahrer war gegen 19.45 Uhr von Aspach kommend in Richtung Gotha unterwegs, als auf Höhe der Ortschaft Trügleben plötzlich ein Hund auf die Fahrbahn rannte. Es kam zur Kollision, bei der sich der Hund die Hinterläufe brach. Die Tiernotrettung kümmerte sich um ihn, der 38-Jährige blieb unverletzt. In diesem Zusammenhang möchten wir noch einmal auf die Garantenrolle eines Hundehalters hinweisen. Im Fall eines Unfalls mit Beteiligung eines Hundes wird unter Umständen der jeweilige Halter in Haftung genommen. (fr)

