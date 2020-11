Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

IlmenauIlmenau (ots)

Gestern Vormittag hat ein 39-Jähriger mit seinem Multicar in der Erfurter Straße offenbar einen Unfall mit hohem Sachschaden verursacht. Der 39-Jährige war gegen 10.45 Uhr in Richtung Stadtmitte unterwegs und fuhr auf ein verkehrsbedingt haltendes weiteres Multicar eines 30-Jährigen auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 11.000 Euro, die beiden Fahrzeugführer blieben unverletzt. (fr)

