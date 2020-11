Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: 71-Jährige verstorben - Kriminalpolizei ermittelt

Hörschel (Wartburgkreis)Hörschel (Wartburgkreis) (ots)

Gestern Abend ist eine 71-Jährige in einem Zweifamilienhaus in der Spichraer Straße zu Tode gekommen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand kam der 44-jährige Sohn gegen 17.15 Uhr nach Hause und fand die 71-Jährige in ihrer Wohnung vor. Bei Eintreffen von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei war in dem Haus ein stark erhöhter Kohlenmonoxid-Wert messbar. Die weiterhin im Haus befindlichen Anwohner im Alter von sechs und 34 Jahren sowie der 44-Jährige kamen vorsorglich in ein Krankenhaus und gelten als leicht verletzt. Sie konnten bereits das Krankenhaus wieder verlassen. Derzeit ist nicht auszuschließen, dass die Frau an einer CO-Vergiftung verstarb. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen vor Ort, insbesondere zum Austritt des Kohlenmonoxids, aufgenommen. (ah)

