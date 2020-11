Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Wildunfall mit Rehbock

Hötzelsroda (Eisenach)Hötzelsroda (Eisenach) (ots)

Heute Morgen konnte ein 47-Jähriger nicht mehr rechtzeitig bremsen, als vor ihm auf der Straße zwischen Hötzelsroda und Großenlupnitz ein Rehbock seine Fahrbahn querte. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Tier. An seinem Nissan entstand erheblicher Frontschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Der Rehbock verendete in Folge seiner Verletzungen. (ah)

