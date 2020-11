Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Älteres Ehepaar bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Neustadt am Rennsteig (Ilm-Kreis)Neustadt am Rennsteig (Ilm-Kreis) (ots)

Gestern Nachmittag hat sich ein älteres Ehepaar bei einem Verkehrsunfall in Neustadt am Rennsteig schwere Verletzungen zugezogen. Ein Zeuge kam hinzu und entdeckte den VW im Bereich des Dreiherrensteins neben der Fahrbahn auf dem Dach liegend. Nach derzeitigem Erkenntnisstand kam der 82-jährige Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, fuhr gegen einen Baumstumpf und überschlug sich. Der Senior und seine 83-jährige Beifahrerin wurden durch den Ersthelfer aus dem Fahrzeug gerettet und notfallversorgt. Beide kamen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. (ah)

