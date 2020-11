Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Erneuter Einbruch in Blumengeschäft - Zeugen gesucht

Treffurt (Wartburgkreis)Treffurt (Wartburgkreis) (ots)

In der vergangenen Nacht wurde erneut in ein Blumengeschäft in der Straße des Friedens eingebrochen. Die Unbekannten verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Laden und entwendeten einen Tresor mit Bargeld sowie Briefmarken im Wert von mehreren tausend Euro. Der Tresor wurde in einem Waldgebiet in Wendehausen aufgefunden. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 (Bezugsnummer 0260173/2020) zu melden. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621-781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell