Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Lebensmittel gestohlen - Zeugen gesucht

Arnstadt (Ilm-Kreis)Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Die Polizei Arnstadt-Ilmenau sucht Zeugen nach einem Diebstahl am 18.10.2020 am Wollmarkt. Unbekannte Täter entwendeten gegen 01.45 Uhr von einem Verkaufsstand eines Schaustellers aus zwei unverschlossenen Kühlschränken diverse Lebensmittel im Wert von ca. 400 Euro. Ein Täter konnte beim Flüchten beobachtet werden. Er sei männlich und von schlanker Statur gewesen. In Zeitraum vom 15.10.2020 bis 01.11.2020 wurden bei weiteren Schaustellern Kleidungsstücke u.ä. gestohlen. Wer hat den oder die Täter beobachtet und kann Angaben machen? Hinweise werden unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0244658/2020 entgegengenommen. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621-781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell