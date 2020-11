Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kupplung und Gas verwechselt - 34-Jähriger leicht verletzt

Ohrdruf (Landkreis Gotha)Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots)

In der vergangenen Nacht hat sich ein 34 Jahre alter Mazda-Fahrer in der Herrenhöfer Landstraße leichte Verletzungen zugezogen. Der Mann setzte sich gegen 23.30 Uhr in seinen Pkw, sein linkes Bein befand sich zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht im Fahrzeuginneren. Als er nun den Motor startete, verwechselte er offenbar Kupplung und Gaspedal, woraufhin sich der Mazda in Bewegung setzte. Das Bein des 34-Jährigen wurde durch die zufallende Tür eingeklemmt. Im weiteren Verlauf rollte das Fahrzeug einen Hang hinunter und kam im Straßengraben zum Stehen. Der leicht verletzte 34-Jährige wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht, der Mazda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (fr)

