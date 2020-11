Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fünf Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

EisenachEisenach (ots)

Heute Morgen sind bei einem Verkehrsunfall in Eisenach fünf Personen im Alter von 10 bis 34 Jahren leicht verletzt worden. Eine 31 Jahre alte Renault-Fahrerin war gegen 07.30 Uhr auf der Stregdaer Allee in Richtung Ernst-Thälmann-Straße unterwegs, als sie offenbar den vor ihr verkehrsbedingt haltenden Skoda einer 43-Jährigen übersah. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wodurch der Skoda noch auf den davor haltenden BMW einer ebenfalls 34-Jährigen geschoben wurde. Die beiden Frauen im Alter von 34 Jahren und die 31-Jährige wurden leicht verletzt. Ebenso zogen sich zwei im Renault beziehungsweise Skoda mitfahrende Kinder im Alter von 10 und 14 Jahren leichte Verletzungen zu. Die Verletzten wurden medizinisch versorgt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt zirka 8.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621-781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell