Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrunken Unfall verursacht

Wechmar (Landkreis Gotha)Wechmar (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern Abend befuhr ein 77-Jähriger mit einem Opel die Mühlenstraße in Richtung Theodor-Neubauer-Straße. Er fuhr laut Zeugenaussagen Schlangenlinien und geriet mehrfach auf die Gegenfahrbahn. An der Kreuzung zur Brückenstraße hielt er an, fuhr offenbar unvermittelt rückwärts und kollidierte leicht mit einem dahinter fahrenden Pkw. Beim Eintreffen der Polizei stand der Fahrer offensichtlich stark unter Alkoholeinfluss. Ein Test ergab rund 1,4 Promille in der Atemluft. Der Führerschein wurde sichergestellt, eine Blutentnahme zu Beweiszwecken durchgeführt. Gegen den 77-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (ah)

