Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall mit Linienbus

Teutleben (Landkreis Gotha)Teutleben (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern Nachmittag hat eine 57 Jahre alte Opel-Fahrerin auf der L3007 in der Nähe von Teutleben offenbar einen Unfall verursacht, in den auch ein Linienbus verwickelt war. Die 57-Jährige war gegen 14.30 Uhr von Teutleben kommend in Richtung Aspach unterwegs. Die Frau überholte den vor ihr fahrenden mit 15 Fahrgästen besetzten Bus und kollidierte beim Wiedereinscheren mit ihm. Verletzt wurde niemand, der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. (fr)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621-781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell