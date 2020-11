Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrunken Unfall verursacht

Herrenhof (Landkreis Gotha)Herrenhof (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern Abend hat ein 23 Jahre alter Verkehrsteilnehmer in der Hauptstraße offenbar unter Alkoholeinfluss stehend einen Verkehrsunfall verursacht. Der Mann befuhr die Hauptstraße mit seinem Seat aus Richtung Georgenthaler Straße kommend in Richtung Herrenhöfer Landstraße, als er von der Fahrbahn abkam und gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Mercedes prallte. Während der Unfallaufnahme ergaben sich Anhaltspunkte für eine Alkoholbeeinflussung des 23-Jährigen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,4 Promille. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den Seat-Fahrer ein. (fr)

