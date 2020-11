Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Radfahrerin gestürzt und schwer verletzt

Siegelbach (Ilm-Kreis)Siegelbach (Ilm-Kreis) (ots)

Gestern Nachmittag hat sich eine 74 Jahre alte Radfahrerin auf einem Radweg in Siegelbach bei einem Sturz schwer verletzt. Die Frau war gegen 15.40 Uhr mit ihrem Rad in Richtung Arnstadt unterwegs, als sie nach derzeitigem Kenntnisstand auf den Randstreifen geriet, ins Straucheln kam und stürzte. Die 74-Jährige, die keinen Helm trug, zog sich schwere Verletzungen am Kopf zu und wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. (fr)

