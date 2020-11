Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Drei Personen bei Schlägerei verletzt

Gräfenroda (Ilm-Kreis)Gräfenroda (Ilm-Kreis) (ots)

In der Nacht auf Samstag haben sich drei Personen bei einer Schlägerei in der Neuen Straße Verletzungen zugezogen. Mehrere Personen, offenbar Gäste einer dort stattfindenden Feier, gerieten gegen 02.30 Uhr in eine körperliche Auseinandersetzung, in deren Verlauf drei männliche Personen im Alter von 18 bis 30 Jahren verletzt wurden. Die Ermittlungen zu den Abläufen und Hintergründen des Geschehens dauern an. (fr)

