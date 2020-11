Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Keller - Zeugen gesucht

IlmenauIlmenau (ots)

Im Zeitraum von Montag, 26.10.2020 gegen 14.00 Uhr, bis gestern Mittag gegen 12.30 Uhr, sind Unbekannte in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Humboldstraße eingebrochen. Die Täter gelangten auf unbekannte Weise in das Mehrfamilienhaus und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Kellerverschlag. Hier öffneten sie gewaltsam einen Schrank und nahmen pyrotechnische Erzeugnisse im Wert von mehreren hundert Euro an sich. Es entstand entsprechender Sachschaden. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer 0256283/2020) zu melden. (fr)

