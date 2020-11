Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: 19-Jährige bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Wutha-Farnroda (Wartburgkreis)Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) (ots)

Gestern Mittag hat sich eine 19 Jahre alte Verkehrsteilenehmerin bei einem Unfall auf der B 88 leichte Verletzungen zugezogen. Die 19-Jährige war gegen 13.40 Uhr mit ihrem Toyota aus Richtung Thal kommend in Richtung Wutha-Farnroda unterwegs, als ein Fahrzeug vor ihr offenbar plötzlich bremste. Um nicht aufzufahren, zog die Toyota-Fahrerin nach derzeitigem Kenntnisstand auf die linke Fahrspur, lenkte auf Grund des Gegenverkehrs jedoch wieder nach rechts. Sie kam von der Fahrbahn ab, drehte sich mehrfach und blieb in den dortigen Hecken stehen. Die 19-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und wurde medizinisch versorgt. An dem Toyota entstand geringfügiger Sachschaden. (fr)

