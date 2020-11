Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrunkener Radfahrer

Gotha - Landkreis GothaGotha - Landkreis Gotha (ots)

Am frühen Sonntagmorgen kontrollierten Polizeibeamte in der Südstraße einen Radfahrer. Der 35-jährige Mann (deutsch) wies bei einem durchgeführten Atemalkoholtest einen Wert von 1,6 Promille auf, so dass eine Blutentnahme mit ihm durchgeführt wurde. Gegen ihn wird nun wegen einer Trunkenheitsfahrt ermittelt. (av)

