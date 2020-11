Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus

Trügleben - Landkreis GothaTrügleben - Landkreis Gotha (ots)

Am Abend des 31.10.2020 versuchte ein noch unbekannter Einbrecher gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Straße "Bei der Windmühle" zu gelangen. Dies gelang ihm auch, so dass er das Gebäude betrat. Jedoch wurden keine Wertsachen entwendet. Es ist wahrscheinlich, dass der Täter bei der Tatausführung gestört wurde. Die zuständige Polizeidienststelle hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zum evtl. Täter oder verdächtige Wahrnehmungen in Tatortnähe nimmt der Inspektionsdienst Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 und Angabe der Bezugnummer 0256094/2020 entgegen. (av(

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Inspektionsdienst Gotha

Telefon: 03621/781124

E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell