Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Bei Personenkontrolle Drogen fallen lassen

Gotha - Landkreis GothaGotha - Landkreis Gotha (ots)

Beamte der Einsatzunterstützung der LPI Gotha kontrollierten am Samstagabend im Heutalsweg eine 33-jährige Frau (deutsch), welche mit einem Fahrrad unterwegs war. Während der Kontrolle ließ sie eine kleine Dose fallen, was den Beamten nicht entging. In der Dose befand sich eine kleine Menge Crystal, welche beschlagnahmt wurde. Gegen die Dame wird nun wegen illegalen Drogenbesitzes ermittelt. (av)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Inspektionsdienst Gotha

Telefon: 03621/781124

E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell