Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Körperverletzung

ArnstadtArnstadt (ots)

Am Samstagmorgen kam es in der Ichtershäuser Straße - Ecke Dammweg, zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 31-jährigen Mannes. Hierbei erlitt dieser, durch mehrere Schläge gegen seinen Kopf, erhebliche Verletzungen, welche im Krankenhaus notärztlich versorgt werden mussten. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen und Ermittlungen durch die Polizei, führten noch am selben Tag zur Feststellung des 28-jährigen Täters. Opfer und Täter standen zur Tatzeit erheblich unter Alkohol. Hintergründe dieser Auseinandersetzung blieben bisher unklar. Die Polizei Ilmenau hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen.(rk)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau

Telefon: 03677/601124

E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell