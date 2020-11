Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfallflucht

GeschwendaGeschwenda (ots)

Am Freitagabend ereignete sich in Geschwenda ein Verkehrsunfall, bei dem ein Lieferfahrzeug eines Zustell- oder Paketdienstes, gegen die Hauswand eines Wohnhauses stieß. Hierbei entstand an der Hausfassade Sachschaden. Der oder die Fahrerin des Fahrzeugs verließ anschließend unerlaubt die Unfallstelle. Die Polizei sucht Zeugen, welche Angaben zur Sache machen können. Sie werden gebeten, sich mit der Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 Bezugsnummer 0255806/2020)zu melden.(rk)

