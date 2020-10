Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Vorläufige Festnahme nach Drogenfund

Waltershausen - Landkreis GothaWaltershausen - Landkreis Gotha (ots)

Beamte der Polizei Gotha kontrollierten am Freitag, gegen 22:40 Uhr in der Borngasse einen 34-jährigen VW-Fahrer. Dabei stellte sich heraus, dass dieser ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss stehend unterwegs war. Zudem wurden bei ihm noch ca. 12 Gramm Crystal aufgefunden und beschlagnahmt, so dass der Deutsche vorläufig festgenommen und zur Polizei nach Gotha gebracht wurde. Dort konnte er die Dienststelle am Samstagmorgen nach Beendigung notwendiger polizeilicher Maßnahmen und Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wieder verlassen. (av)

