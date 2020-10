Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zwei verletzte Fahrzeugführer bei Verkehrsunfall

Herrenhof - Landkreis GothaHerrenhof - Landkreis Gotha (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden wurde die Gothaer Polizei am Freitagnachmittag in die Hohenkirchener Straße gerufen. Dort wollte ein 71-jähriger Skodafahrer mit seinem Pkw in eine Grundtsückseinfahrt abbiegen und bremste daher seinen Wagen. Eine hinter ihm fahrende 68-jährige Hyundaifahrerin erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Pkw auf. Dabei entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden. Zudem verletzten sich die Fahrzeugführer leicht. (av)

