Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallverursacher gesucht

Gotha - Landkreis GothaGotha - Landkreis Gotha (ots)

Die Polizei in Gotha sucht den Verursacher eines Verkehrsunfalls. Am 30.10.2020 meldete sich ein 79-jähriger Mercedesfahrer und zeigte an, dass ein noch unbekanntes Fahrzeug gegen seinen geparkten Pkw in der Stölzelstraße gefahren war. Es entstand dabei Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Zeugen des Vorfalls melden sich bitte bei der Gothaer Polizei unter der Telefonnummer 03621/781124 unter Angabe der Bezugsnummer 0255389/2020. (av)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell