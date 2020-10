Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl im Bereich des Aquaplex

EisenachEisenach (ots)

Am Samstag wurde die Polizei darüber informiert, dass unbekannte Täter in der Nacht ein Metallzaunfeld des Heizkraftwerkes neben dem Aquaplex aufgebrochen haben. Vor Ort wurde festgestellt, dass dort noch 2 Feuerlöscher fehlen und damit die Fensterfront des Hallenbades besprüht wurde. Im Anschluss wurden die Feuerlöscher entwendet. Weiterhin wurde ein Schaden an der dort befindlichen Ladestation der EVB festgestellt. Es entstand insgesamt ein Schaden von ca. 1.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen zu Personen oder Fahrzeugen gemacht haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03691-2610 und der Bezugsnummer 255775 entgegengenommen. (anh)

