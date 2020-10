Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall unter erheblicher Alkoholeinwirkung

GerstungenGerstungen (ots)

Am Samstagmorgen ereignete sich bei Gerstungen ein Verkehrsunfall. Eine 33-jährige Frau aus dem Bereich Ruhla verlor aufgrund überhöhter Geschwindigkeit in einer Linkskurve in Sallmannshausen die Kontrolle über ihren Pkw. In der Folge kollidierte sie zunächst mit einen Gartenzaun und anschließend mit einem geparkten Pkw. Die Beamten bemerkten sofort, dass die Frau alkoholisiert war. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 2,7 Promille. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 6.000 Euro. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. (anh)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Eisenach

Telefon: 03691/261124

E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell