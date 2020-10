Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mehrere Fahrten unter Alkohol festgestellt

Im Schutzbereich der LPI Gotha wurden wieder zahlreiche Fahrten unter Alkohol festgestellt. So wollte ein 59-Jähriger gestern Abend zwischen Erfurt und Neudietendorf einem entgegenkommenden Pkw ausweichen, kam von der Fahrbahn ab und blieb im Straßengraben stehen. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der BMW-Fahrer unter dem Alkoholeinfluss von rund 2,6 Promille stand. In Eisenach musste ein Funkstreifenwagen bei der normalen Streifentätigkeit einem BMW-Fahrer ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Die Beamten führten mit dem 52-Jährigen einen Test durch, auch er war mit knapp zwei Promille alkoholisiert. Beide Fahrzeugführer müssen sich nun strafrechtlich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. In Geraberg wurde gestern Abend ein 58-Jähriger mit einem Kleinkraftrad angehalten, ein Atemalkoholtest mit ihm ergab einen Wert von 1,8 Promille. Gegen ihn wurde Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr erstattet. (ah)

