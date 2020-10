Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Cobstädt - Landkreis Gotha

Am heutigen Morgen ist es gegen 06:30 Uhr auf der K1 zwischen Cobstädt und Grabsleben zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 61-Jähriger schwer verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen kam der Mann, der in Richtung Grabsleben unterwegs war, in seinem Renault aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer des Wagens musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Neben den Verletzungen des Fahrzeugführers entstand außerdem Sachschaden am Fahrzeug und am Baum. Die Ermittlungen zum Unfallhergang wurden aufgenommen. (sb)

