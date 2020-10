Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Jaguar mutwillig beschädigt - Zeugen gesucht

GothaGotha (ots)

Unbekannte Täter haben in der Zeit von gestern Abend gegen 19:00 Uhr bis heute Vormittag gegen 10:00 Uhr in der Gerberstraße einen Jaguar beschädigt. Der oder die Täter schlugen vermutlich mutwillig mit einem bisher nicht bekannten Gegenstand die Heckscheibe und eine hintere Seitenscheibe des Fahrzeuges ein. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die Polizei Gotha sucht nun Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt oder zu den möglichen Tätern geben können. Hinweise richten Sie bitte an die Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621 78-1125 und der Bezugsnummer 254212.

