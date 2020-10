Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Immer wieder Drogen im Straßenverkehr

LPI GothaLPI Gotha (ots)

Bei allgemeinen Verkehrskontrollen im Schutzbereich der Landespolizeiinspektion Gotha konnten im Verlauf des heutigen Tages zwei Fahrzeuge festgestellt werden, bei denen der/die Fahrzeugführer/in jeweils augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen. Demnach wurde heute Vormittag auf der L3007 in Eisenach ein Leichtkraftrad angehalten. Ein bei dem 30-jährigen Fahrer durchgeführter Drogenvortest zeigte ein positives Ergebnis der Substanz Cannabis. Eine in Gotha in der Humboldstraße kontrollierte Fahrzeugführerin eines Opels schien ebenfalls unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln zu stehen. Der bei der 40-Jährigen durchgeführte Drogenvortest zeigte ein positives Ergebnis auf die Stoffe Amphetamin / Meth Amphetamin. Von beiden Betroffenen wurde eine Blutprobe zur Bestätigung des Verdachtes des Verkehrsdeliktes genommen. Die Weiterfahrt wurde im jeweiligen Fall unterbunden und Ordnungswidrigkeitsverfahren wurden eingeleitet. (sb)

